Türkiye'nin 22 Ekim korona virüs tablosu açıklandı. Vaka sayısının artış eğiliminde olduğu günde İstanbul vaka sayısında ise önemli bir artış yaşandı. İşte konuyla ilgili olarak Bakan Fahrettin Koca'nın attığı tweet...

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

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İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2020

#twitter#pull-left#

22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU