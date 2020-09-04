İstanbul'da korona kınası! 11 kişiye 35 bin TL ceza!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tüm yurtta sürerken İstanbul Sancaktepe'de sokak arasında yapılan kına gecesi bu kadarına da pes dedirtti!
DÜĞÜN GENELGESİNE RAĞMEN
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul Sancaktepe'de kutlanan kına gecesinde maske takmayan vatandaşlar dikkat çekerken, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü. Önceki gece yayınlanan düğün genelgesine rağmen düzenlenen kına eğlencesinde havaya ateş edilerek kutlama yapıldı.
ONLARCA KİŞİ HALAY ÇEKTİ
Koronavirüse karşı önlemlere dikkat çeken yetkililerin ısrarla uyarılarına rağmen onlarca kişi sosyal mesafeyi hiçe sayıp kol kola halay çekilirken, profesyonel organizasyonlarda kullanılan yoğun sahne dumanı altında çocuk ve gençlerin eğlenmesi de duyarsızlığın bir başka boyutunu ortaya koydu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Habertürk'e konuşan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Bu görüntüler bizi çok rahatsız etti. Her türlü tedbiri almamıza rağmen vatandaşlarımız kurallara uymamaya devam ediyor. Bundan sonra daha da dikkatli olmak zorundayız. Bu durum kendilerine zarar verdiği gibi; bize de, toplumumuza da, devletimize de zarar verecek. Bu tip olayların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kaydedilen görüntülerde gözüken, kutlama yapan sorumlular hakkında cezai işlem uygulayacağız” dedi.
11 KİŞİYE 34 BİN 980 TL CEZA YAZILDI
Habertürk'ün haberinin, Sancaktepe Kaymakamı Çakıroğlu'nun bu açıklamasının ardından ise kına gecesi sırasında sosyal mesafe kurallarını ihlal eden ve kına gacesini düzenleyen 11 kişiye titiz bir çalışma sonucu ulaşıldı. Kurallara riayet etmeyen 11 kişiye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'ne göre kişi başı 3.180 liradan toplam 34.980 lira idari para cezası yazıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!