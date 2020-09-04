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İstanbul'da korona kınası! 11 kişiye 35 bin TL ceza!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düğün genelgesine rağmen sokak arasında, çocuk yaşlı dinlemeden, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kına gecesi yapıldı. Habertürk'ün haberinin ardından Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu harekete geçti ve sosyal mesafe kuralına uymayan, genelgeyi dikkate almayan 11 kişiye 34 bin 980 TL para cezası yazıldı

04.09.2020 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Kına yasağına uymayana ceza

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tüm yurtta sürerken İstanbul Sancaktepe'de sokak arasında yapılan kına gecesi bu kadarına da pes dedirtti!

DÜĞÜN GENELGESİNE RAĞMEN

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre İstanbul Sancaktepe'de kutlanan kına gecesinde maske takmayan vatandaşlar dikkat çekerken, sosyal mesafenin ise hiçe sayıldığı görüldü. Önceki gece yayınlanan düğün genelgesine rağmen düzenlenen kına eğlencesinde havaya ateş edilerek kutlama yapıldı.

ONLARCA KİŞİ HALAY ÇEKTİ

Koronavirüse karşı önlemlere dikkat çeken yetkililerin ısrarla uyarılarına rağmen onlarca kişi sosyal mesafeyi hiçe sayıp kol kola halay çekilirken, profesyonel organizasyonlarda kullanılan yoğun sahne dumanı altında çocuk ve gençlerin eğlenmesi de duyarsızlığın bir başka boyutunu ortaya koydu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Habertürk'e konuşan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Bu görüntüler bizi çok rahatsız etti. Her türlü tedbiri almamıza rağmen vatandaşlarımız kurallara uymamaya devam ediyor. Bundan sonra daha da dikkatli olmak zorundayız. Bu durum kendilerine zarar verdiği gibi; bize de, toplumumuza da, devletimize de zarar verecek. Bu tip olayların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kaydedilen görüntülerde gözüken, kutlama yapan sorumlular hakkında cezai işlem uygulayacağız” dedi.

11 KİŞİYE 34 BİN 980 TL CEZA YAZILDI

Habertürk'ün haberinin, Sancaktepe Kaymakamı Çakıroğlu'nun bu açıklamasının ardından ise kına gecesi sırasında sosyal mesafe kurallarını ihlal eden ve kına gacesini düzenleyen 11 kişiye titiz bir çalışma sonucu ulaşıldı. Kurallara riayet etmeyen 11 kişiye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'ne göre kişi başı 3.180 liradan toplam 34.980 lira idari para cezası yazıldı.

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  • tutkucakir342020-09-04 08:07:16Kimse polisi aramamış mı o gün? Malesef denetlemeler bence yetersiz, görüntüler çıkmasa basınınız haber yapmasa kimsenin iş yaptığı yok. Doktorlarımız bile tedavi sonrası negatif sonucunu almadan sen iyisin teste gerek yok diyerek halkın arasına salıyor enfekteleri.
  • serkaankocaoglu2020-09-04 05:15:36Bunlar insan evladı değil
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