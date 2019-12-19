19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaza, Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.15'de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan 41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, gece 00.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan Bekir Karzan, otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik polisi ve Jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. DHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.
"PLAKAYI ALMAK İSTEDİ"
Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda burada köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken başka bir araba da muavine çarptı. Çarpan sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavini yaş ise 20-21 yaşlarındaydı. Allah rahmet eylesin" dedi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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