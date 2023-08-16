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        Haberler Yaşam İstanbul'da kayboldu, Keşan'da bulundu

        İstanbul'da kayboldu, Keşan'da bulundu

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan Oreo isimli 14 aylık Sibirya kurdu köpek, 29 yaşındaki veteriner hekim Batuhan Çalışkan tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu. Sahibi üniversite öğrencisi Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Farea'ya teslim edilen köpeğin, kaybolduktan sonra alınarak Keşan'a getirildiği ve burada bırakıldığı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:32
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        • 1

          Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde klinik işleten veteriner hekim Batuhan Çalışkan, iş yerinin önüne gelen bitkin haldeki köpeği fark ederek, mama ile su verdi. Cins ırk olması ve tasmasının olmamasından şüphelenen Çalışkan, köpeğin üzerinde çip olup olmadığını kontrol etti.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Çalışkan, üzerinde çip bulunan köpeğin sahibinin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Farea'ya ait olduğunu belirledi. Farea ile iletişime geçen Çalışkan, köpeğin bir hafta önce Esenyurt'ta kaybolduğunu öğrendi.

        • 3

          Çalışkan, teslim etmek üzere köpeğin sahibini Keşan'a davet etti. Amr Tareq Gaber Farea, ilçeye gelerek, köpeğini teslim aldı. Farea, Çalışkan'a köpeğini bulduğu için 1000 TL ödül verdi. Batuhan Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) bağışladı.

        • 4

          "SAHİBİNİ ARADIĞIMIZDA İSTANBUL ESENYURT'TA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

          Veteriner hekim Batuhan Çalışkan, köpeği kliniğin kapısında bulduklarını belirterek, "İçeri alıp çipini okuttuğumuzda Yemenli birinin üzerine kayıtlı olduğunu gördük. Sahibini aradığımızda İstanbul Esenyurt'ta olduğunu söyledi. Köpeğin de buradan kaçtığını söyledi.

        • 5

          Keşan'a nasıl geldi hiçbir fikrimiz yok. Sahibi de bilmiyor. Yurt dışındaymış ve köpeği bir arkadaşına bırakmış. Köpek arkadaşının elinden kaçmış. Sahibi gelip alacağını söyledi" dedi.

        • 6

          "213 KİLOMETRELİK BİR MESAFE VAR"

          Evcil hayvanlara çip takılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Çalışkan, "Köpeği 2-3 gündür Keşan'da görenlerin olduğunu bilgisini aldık. Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidip, kaydı var mı, çipli mi değil mi sorgulatılması gerekiyor. Sahibi de biz de onun adına çok mutlu olduk.

        • 7

          Esenyurt'la Keşan arasında 213 kilometrelik bir mesafe var. Buraya nasıl geldi, ne şekilde geldi bilmiyoruz. Biri muhtemelen alıp bahçesine koymak istedi. Onun da elinden kaçmış olabilir. Çok fark senaryolar üretilebilir" diye konuştu.

        • 8

          Amr Tareq Gaber Farea ise köpeği 'Oreo'yu yurt dışına gittiği için bir arkadaşına emanet ettiğini, bir hafta önce de Esenyurt'ta arkadaşının elinden kurtularak kaçtığını belirterek, hayvanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

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