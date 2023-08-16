İstanbul'da kayboldu, Keşan'da bulundu

"213 KİLOMETRELİK BİR MESAFE VAR"

Evcil hayvanlara çip takılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade eden Çalışkan, "Köpeği 2-3 gündür Keşan'da görenlerin olduğunu bilgisini aldık. Bu şekilde canları gördüğünüzde sahip çıkıp en yakınınızdaki kliniğe gidip, kaydı var mı, çipli mi değil mi sorgulatılması gerekiyor. Sahibi de biz de onun adına çok mutlu olduk.