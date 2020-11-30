İstanbul'da kargo şirketinde 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Esenyurt'ta bir kargo şirketi ile 25 Kasım'da Küçükçekmece'de bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda toplam 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ele geçirilen afyon sakızının dikiş makinesi motoruna saklandığı, uyuşturucunun Hollanda'ya gönderilmek üzere kargo şirketine teslim edildiği öğrenildi.

Operasyonda ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Polisin paketi kargoya veren diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.