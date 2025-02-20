İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? 20 Şubat Perşembe MGM ile hava durumu tahminleri
Sibirya üzerinden gelen Altay Kar Fırtınası başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde etkili oldu. Birçok il 'kar'a teslim olurken, İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği, yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte MGM ile 20 Şubat Perşembe MGM ile hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile netlik kazandı. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yurt genelinde 2-4 derece daha düşmesi bekleniyor. Peki, "İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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PERŞEMBE SABAHINA DİKKAT!
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.
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UYARILAR
İSTANBUL KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Perşembe günü(20.02.2025) sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 20.02.2025 Perşembe günü beklenen kar yağışlarının, Doğu Karadeniz (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde) kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yer yer yoğun kar yağışı (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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