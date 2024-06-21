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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kaç yabancı var? İçişleri Bakanlığı açıkladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kaç yabancı var? İçişleri Bakanlığı açıkladı

        İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:21
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        İstanbul'da kaç yabancı var?
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        "İstanbul'da kaç yabancı var?" sorusuna resmi bir yanıt geldi.

        İçişleri Bakanlığı, megakent İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancının bulunduğunu açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

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        #istanbulda göçmen sayısı
        #İçişleri bakanlığı
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