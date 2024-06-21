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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        6 aylık bebeğine kafa atıp, eşini ve kızını yaralayan babaya gözaltı!

        Başkentte 6 aylık bebeğine kafa atan ve 11 yaşındaki kızı ile karısını darp eden saldırgan gözaltına alındı. Korkunç olayda durumu ağır olan Zeynep bebeğin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:07
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        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
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        Ankara'da eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile S.Ç.'yi (11) darp eden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        BEBEĞİN DURUMU AĞIR

        Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile S.Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı.

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        Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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