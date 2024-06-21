6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı

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Ankara'da eşi Yeter Ç. ve kızları 6 aylık Zeynep Ç. ile S.Ç.'yi (11) darp eden madde bağımlısı baba K.Ç. (40), gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre K.Ç.'nin kafa attığı bebeği Zeynep, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BEBEĞİN DURUMU AĞIR Olay, dün akşam saatlerinde, Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu kullanıp eve geldiği öne sürülen K.Ç., eşi Yeter Ç. ve kızları Zeynep Ç. ile S.Ç.'yi dövdü. 6 aylık kızı Zeynep'e kafa atıp, eşi ve diğer kızını da döverek yaralayan K.Ç., evden kaçtı. REKLAM

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeynep bebek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI Şüpheli K.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramada, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.