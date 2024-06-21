Dil sürçmesinden uykuda düşmeye kadar: İşte neredeyse herkesin sürekli yaşadığı durumların sebepleri!

5. KARABASAN OLARAK ADLANDIRILAN UYKU FELCİ NEDEN OLUYOR?

Karabasan olarak adlandırılan uyku felci, genellikle REM uykusuna geçiş yapıldığında ortaya çıkar. Bu durumda, vücut uyurken normalde aktif olan kaslar felç durumundadır. Ancak beyin uyanıklık seviyesine yükseldiğinde, kaslar hala felç halinde kalmaktadır. Bu nedenle, kişi kendisini hareket edemeyen bir durumda hisseder ve bazen üzerine biri oturmuş gibi bir baskı hissi yaşayabilir.

Kaynak: Science ABC, Live Science