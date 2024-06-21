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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düşen tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü! | Son dakika haberleri

        Düşen tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, düşen tespihini almaya çalışırken dengesini kaybederek iki duvar arasındaki boşluğa düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:32
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        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
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        Esenyurt'ta bir kişi, düşen tespihini almaya çalışırken dengesini kaybederek iki duvar arasındaki boşluğa düştü.

        DHA'nın haberine göre düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Merkez Cami önünde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, cami duvarı ile tek katlı bina arasındaki boşluğa tespihini düşürdü. Tespihini almak için demir mazgalı kaldıran kişi, dengesini kaybederek boşluğa düştü.

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        VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

        Sesleri duyan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla boşluğa düşen kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişinin yaralanarak kanlar içinde kaldığı ve vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu görüldü.

        Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

        Kurtarma anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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