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        Haberler Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını açıkladı | Dış Haberler

        Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını açıkladı

        Ermenistan, Filistin'i tanıdığını duyurdu. Paşinyan yönetimi, "iki devletli çözüm" formülünün İsrail-Filistin sorununun çözümünde tek yol olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:21
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        Ermenistan Filistin'i tanıdı
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        Ermenistan, İran'la gelişen diyalog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yayımlayarak Filistin devletini tanıdığını duyurdu.

        Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

        "Gazze'deki feci insani durum ve devam eden askeri çatışma, uluslararası siyasi gündemin çözüm bekleyen başlıca meselelerinden biridir. Ermenistan, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını kategorik olarak reddetmekte ve uluslararası toplumun önkoşulsuz olarak serbest bırakılmaları yönündeki taleplerine katılmaktadır.

        Ermenistan Cumhuriyeti, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararlarına katılmıştır. Ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesine, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşının sağlanmasına içtenlikle ilgi duymaktadır. Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasını savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde "iki devlet" ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmelerinin tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz.

        Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devleti'ni tanır."

        Son olarak İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.​​​​​​​

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