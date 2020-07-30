İstanbul'da Jandarma ve Emniyet'ten bayram öncesi helikopter destekli denetim

AA

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için il genelinde güvenlik ve trafik denetimleri başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan kalkan Skorsky helikopterle, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri başta olmak üzere tüm otoyollarda hatalı sollama, hız kuralı ihlali gibi durumlar tespit edilerek, yerdeki ekiplere bildiriliyor, ardından gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

İstanbul'a gelen şehirlerarası araçlar da gişelerde durdurularak sıkı denetimlerden geçiriliyor.

Çalışmalara Jandarma ve Emniyetin eğitimli dedektör köpekleri de destek veriyor.

- Otobüs şoförleri uyarıldı

Ayrıca denetimler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüslerin şoförleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak, uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri, yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine uymaları, şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uymaları, emniyet kemeri takmaları, yoculuk esnasında cep telefonu kullanmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve koronavirüsün yayılımının önüne geçilebilmesi için belirlenen sınırın üzerinde yolda fazladan yolcu almamaları konusunda uyarılıyor.

Denetimlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş, Motosikletli Jandarma Trafik, KOM Unsurları ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri yer alıyor.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği belirtildi.