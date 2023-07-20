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        Haberler Gündem İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL mi oldu?

        İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL mi oldu?

        İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin 75 TL olduğu iddiası gündeme geldi. İddiayı sorduğumuz İBB kaynakları, alt komisyonda taksiciler tarafından böyle bir talebin dile getirildiğini ancak henüz kararın resmileşmediğini belirterek 27 Temmuz'daki UKOME toplantısını işaret etti.

        Helin Genç
        hgenc@haberturk.com
        Giriş: 20.07.2023 - 20:47
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        İstanbul'da indi-bindi taksi ücreti 75 TL mi oldu?
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        Sarı taksilerin sık sık gündeme geldiği İstanbul'da bu kez de indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası konuşuluyor. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

        İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.

        #İstanbul taksi
        #UKOME
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