24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Beşiktaş'ta 25 liraya kadar çıkıyor.
Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın İstanbul'un ilçelerine göre 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırmasına göre, en düşük metrekare kira bedeli ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülüyor.
Söz konusu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya, Başakşehir, Kartal, Bağcılar, Avcılar ve Esenler'de 12 liraya, Beykoz, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa'da 13 liraya çıkıyor.
Kiralık konut ücretleri İstanbul'un merkezi olmayan ve çeperlerinde bulunan ilçelerden Arnavutköy ve Çatalca'da 8 lira, Şile'de 13 lira olarak değişiyor.
EN YÜKSEK BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE
Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş çekiyor. Bu alanda Beşiktaş'ı 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu izliyor.
Metrekare başına Bakırköy'de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli'de 19 liraya, Fatih'te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar'da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane'de 15 liraya, Maltepe'de 14 liraya düşüyor.
Araştırmaya göre, ilçelerde 2+1 konutların ortalama büyüklüğü 85-110 metrekare arasında değişiyor.
Buna göre 2+1 konutların en düşük ortalama kira fiyatında başı 881 lirayla Sancaktepe çekerken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt, 958 lirayla Pendik, 980 lirayla Tuzla, bin 72 lirayla Büyükçekmece, bin 80 lirayla Gaziosmanpaşa, bin 94 lirayla Esenler, bin 108 lirayla Avcılar, bin 111 lirayla Beylikdüzü takip ediyor.
Söz konusu bedel Ümraniye'de bin 128 lira, Bağcılar'da bin 154 lira, Kartal'da bin 162 lira, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da bin 166 lira, Güngören'den bin 231 lira, Küçükçekmece'de bin 238 lira, Maltepe'de bin 253 lira, Kağıthane'de bin 306 lira Ataşehir'de bin 310 lira, Başakşehir'de bin 315 liraya çıkıyor.
Bu alanda en yüksek ortalama kira bedeli ise 2 bin 621 lirayla Sarıyer'de görülüyor.
Sarıyer'i 2 bin 284 lirayla Beşiktaş, 2 bin 115 Beyoğlu, 2 bin 9 lirayla Bakırköy, bin 827 lirayla Kadıköy, bin 750 lirayla Şişli, bin 469 lirayla Fatih ve Zeytinburnu bin 406 lirayla Eyüpsultan, bin 344 lirayla Beykoz, bin 331 lirayla Üsküdar takip ediyor.
İstanbul'un ilçelerine göre ortalama metrekare kira fiyatları şöyle:
|İlçe Adı
|Alan (m2)
|Temmuz 2019 Birim Kira (TL/m2)
|Temmuz 2019 Kira (TL)
|Beşiktaş
|90
|25
|2,284
|Sarıyer
|110
|24
|2,621
|Beyoğlu
|90
|24
|2,115
|Bakırköy
|95
|21
|2,009
|Kadıköy
|95
|19
|1,827
|Adalar
|85
|19
|1,602
|Şişli
|90
|19
|1,75
|Fatih
|85
|17
|1,469
|Zeytinburnu
|90
|16
|1,469
|Üsküdar
|85
|16
|1,331
|Eyüpsultan
|95
|15
|1,406
|Ataşehir
|90
|15
|1,31
|Kağıthane
|85
|15
|1,306
|Maltepe
|90
|14
|1,253
|Beykoz
|100
|13
|1,344
|Küçükçekmece
|94
|13
|1,238
|Bahçelievler
|90
|13
|1,166
|Güngören
|95
|13
|1,231
|Bayrampaşa
|90
|13
|1,166
|Şile
|90
|13
|1,126
|Ümraniye
|90
|13
|1,128
|Başakşehir
|106
|12
|1,315
|Kartal
|96
|12
|1,162
|Bağcılar
|98
|12
|1,154
|Avcılar
|95
|12
|1,108
|Esenler
|95
|12
|1,094
|Büyükçekmece
|100
|11
|1,072
|Beylikdüzü
|105
|11
|1,111
|Gaziosmanpaşa
|95
|11
|1,08
|Tuzla
|100
|10
|980
|Pendik
|95
|10
|958
|Çekmeköy
|90
|10
|893
|Esenyurt
|100
|9
|900
|Sancaktepe
|98
|9
|881
|Silivri
|95
|9
|838
|Sultangazi
|95
|9
|889
|Sultanbeyli
|98
|9
|885
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