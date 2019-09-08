İstanbul'da hangi metro ve otobüs hatları 24 saat açık?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla kentte en yoğun kullanılan 6 metro hattı artık resmi tatiller, dini bayramlar ve hafta sonlarında 24 saat olarak hizmet veriyor. boyunca İstanbullular için çalışacak.

Gece açık olan metro ve otobüs hatları büyük ilgi görürken milyonlarca İstanbullu uygulamanın hangi hatlarda başladığını araştırıyor. İşte 24 saat açık olan otobüs ve metro hatları...

24 SAAT AÇIK METRO HATLARI

Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde 20 dakikalık sefer sıklığında İstanbullulara hizmet veren gece metro hatları şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı,

M2 Yenikapı- Taksim Hacıosman Metro Hattı,

M4Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi /Hisarüstü Metro Hattı.

İETT OTOBÜS VE METROBÜS İLE ENTEGRE HATLAR

Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden 8'i, gece çalışan metrolarla entegre şeklinde hizmet veriyor. Otobüslerin kalkış saatlerini İETT'nin resmi internet sitesinden detaylı olarak inceleyebilrisiniz. İşte entegre hatlar:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)

11 ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

15F Beykoz - Kadıköy

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy - Kadıköy

E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı - 4.Levent Metro