        İstanbul'da hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı

        Bayrampaşa'da hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 05:15 Güncelleme: 10.08.2025 - 05:15
        İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı
        Muhammed Emir Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolu Metris istikametinde mazotu bittiği için park halinde duran Fatih Altay yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö. ve diğer sürücü Fatih Altay ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Fatih Altay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö'nün alkollü olduğu belirlendi.

