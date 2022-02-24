İstanbul'da genç kıza kapkaççı şoku!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, arkadaşıyla yürüyen genç kızı uzun süre takip eden bir şahıs, market girişinde elindeki cüzdanı çaldı. Kapkaç anları kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde geçen aylarda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Genç kız, arkadaşıyla birlikte markete doğru yürümeye başladı. Genç kızın elinde cüzdan ve telefon olduğunu fark eden kapkaççı, peşlerine takılarak uzun süre takip etti.

Marketin girişinde genç kızın elindeki cüzdanı çalıp, cep telefonunu yere düşüren kapkaççı olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç kız ise kapkaççının peşinden koştu. Genç kız olayın ardından polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaççının kimliğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kapkaççı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.