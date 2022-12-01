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İstanbul'da faciadan dönüldü! Kendilerine sokağa attılar, bina tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın kolonu yan tarafındaki binadaki çalışmalar sırasında patladı. Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Faciadan dönülen olayda, tahliye edilen bina mühürledi

Giriş: 01.12.2022 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da faciadan dönüldü! Panikle sokağa çıktılar - Son dakika haberi
İstanbul'da faciadan dönüldü!
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DHA

İstanbul'da, kolonu patlayan 6 katlı bina tahliye edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 1998 yılında yapılan 6 katlı binanın bodrum katındaki orta kolonu yandaki binadaki çalışma sırasında patladı.

BİNA SAKİNLERİ PANİK İÇİNDE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri panik içinde kendini dışarı attı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı.

Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi. Mahalle sakini Refik Kuru, "Sabah saat 10 sıralarında atölyede olmuş. Orada kolonda patlama olmuş biz de sonradan öğrendik. Bina boşaltıldı" dedi.

"EV NASIL BULACAĞIZ ONU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bina sakini Doğukan Sarıtaş ise , "Bina yan taraftan bir yükleme yapılırken alttan bir ses geldi daha sonra bina hafiften titremiş. Aşağıya baktığımızda kolon kırılmıştı. Ben iki haftalık evliyim her şey yeni şu anda nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Sıkıntı içine girdik. Ev nasıl bulacağız, bu kışta onu düşünüyoruz. Binayı mühürlediler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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