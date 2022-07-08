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İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi; Geçen yıl 3800 kişiyi kurtardılar

Tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler şimdiden Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı cankurtaranlar bayramda da mesai yapacak

08.07.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar şimdiden Şile plajlarında yoğunluğa neden oldu. Denizlerdeki boğulma vakalarına karşı da cankurtaranların mesaisi başladı.

  • 9 günlük bayram tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, Şile plajlarını doldurmaya başladı. Hava sıcaklığına rağmen rüzgar ve yüksek dalga boyunun görüldüğü Şile'de, boğulma vakalarının önüne geçmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'ye (İSYÖN) bağlı cankurtaran ekiplerinin de yoğun mesaisi başladı.

  • 09.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, bot, jet, ATV, ambulans ve drone ile hizmet veriyor. Denize giren vatandaşlar da, kıyıdan sık sık uyarılarda bulunan cankurtaranlar sayesinde denize rahatça girdiklerini söylüyor. 

  • Cankurtaran Şefi Furkan Mert, "Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Geçen yıl bizim kaydımıza geçen 3 bin 800 boğulma vakası oldu. Bunların içerisinde hepsine biz müdahale ettiğimiz için can kaybı yaşanmadı" dedi.

  • CANKURTARANLARIN OLDUĞU YERDE DENİZE GİRİN UYARISI 

    Bayram tatili boyunca tüm cankurtaranların plajlarda olacağını belirten Şile Ayazma Plajı Cankurtaran Şefi Furkan Mert, bayramlarda çok yoğun olduklarına dikkat çekerek, "Vatandaşlara cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmelerini tavsiye ederim. Bizim mesai saatlerimiz dışında girdikleri zaman biz müdahale edemeyince maalesef can kayıpları ortaya çıkıyor.

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