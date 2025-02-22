İstanbul'da binanın çatısına yıldırım düştü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki 13 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

Fotoğraf: AA

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AA'nın haberine göre, çatıdan kopan parçalar, bu sırada yoldan geçen Arda Yaşar (23) ile park halindeki bazı araçlara isabet etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Fotoğraf: AA

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DHA'nın haberine göre, mahalle sakini Necmettin Kurt, "Şimşek patladı, patladıktan sonra hava aydınlandı, elektrikler kesildi. Duvardan araçların üzerine parçalar düştü. 1 kişi kolundan yaralandı. Koluna ve sırtına parça düşmüş. 5-6 araç hasar gördü" dedi.

Fotoğraf: DHA

Aracı hasar alan Özgür Aktaş ise, "Yıldırım çarptığında kendi aracının arkasında ayakta duruyormuş. Ne oluyor diye havaya bakıyor. Tuğlanın düştüğünü görüp elini kafasının üstüne koyuyor. Tuğla kolunu kırıyor. Sırtına da aynı şekilde tuğla düşmüş. 'Yere yapıştım' dedi. Sonra ambulans alıp götürdü" diye konuştu.

*Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.