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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bıçaklı saldırgan marketi bastı! Araya giren kişi hayatını kaybetti

        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!

        İstanbul'da, alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, girdiği bir markette çalışanla kavga etti. Çalışanı 'Sen bekle ben geliyorum' diyerek tehdit eden Türkgenç, elinde bıçakla geri döndü. Türkgenç, market çalışanına saldıracağı sırada aynı markette çalışan Aydın Karay araya girdi. Türkgenç, olayı ayırmaya çalışan Karay'ı karnından ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Karay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Türkgenç ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:21
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        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
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        İstanbul'da olay, dün saat 18.45'te Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için bir markete girdi.

        TEHDİT EDİP MARKETTEN ÇIKTI

        Hayatını kaybeden Aydın Karay, 28 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Aydın Karay, 28 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre burada market çalışanlarıyla tartışan Türkgenç, bir çalışanı 'Sen bekle ben geliyorum' diye tehdit ederek marketten çıktı.

        ARKADAŞINI KORUMAYA ÇALIŞTI

        Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla yeniden markete geldi. Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine doğru yürürken markette çalışan Aydın Karay (28) isimli genç, araya girmek istedi.

        KARNINDAN VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

        Türkgenç bu sefer tartıştığı çalışanı bıraktı ve Karay'ın üstüne gitti. Karay'ı karnından ve bacağından bıçakladı. Karay kanlar içinde yerlere yığılırken şüpheli ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

        28 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

        Aydın Karay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Karay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin olaydan sonra araç değiştirdiğini, bu araçla önce Anadolu yakasına geçtiğini daha sonra yeniden Avrupa yakasına döndüğünü belirledi. Bunun üzerine aracın geçeceği güzergahlarda beklemeye başlayan ekipler, Türkgenç'i Kavaklı Mahallesi Orhangazi caddesi üzerinde durdurdu. Gözaltına alınan Türkgenç, işlemleri için emniyete götürüldü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan olay anı marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde alkollü müşterinin elinde bıçakla çalışanları kovaladığı, Aydın Karay'ın hayatını kaybettiği anlar yer aldı.

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        #istanbul
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