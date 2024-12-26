Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da berber dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Berber dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti

        Bahçelievler'de bir berberin dükkanına giremeyen tekerlekli sandalyedeki engelliyi kaldırımda tıraş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berberden örnek davranış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'den İstanbul'a rahatsızlanan akrabasını ziyarete gelen engelli kişi, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde civardaki berberleri araştırmaya başladı.

        Girişi düz olan bir dükkana gelen kişi, berbere kendisini kapıda tıraş etmesi için ricada bulundu. Berber Yavuz Turan da bu isteği yerine getirdi.

        Turan'ın, tekerlekli sandalyedeki engelliyi kapısının önündeki kaldırımda tıraş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yaşananları AA muhabirine anlatan berber Turan, "Ağabeyimiz, internet üzerinden biraz araştırma yapmış. Diğer berberlerin girişleri yüksek gelmiş, tıraş olmaya gidememiş. Bizim dükkanın önü düz olduğu için burayı tercih etmiş. Ondan sonra kendisini tıraş ettik. Bize mutlu olduğunu söyledi. Esnafımızın engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmasını isteriz." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Habertürk Anasayfa