Mersin'den İstanbul'a rahatsızlanan akrabasını ziyarete gelen engelli kişi, Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde civardaki berberleri araştırmaya başladı.

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Girişi düz olan bir dükkana gelen kişi, berbere kendisini kapıda tıraş etmesi için ricada bulundu. Berber Yavuz Turan da bu isteği yerine getirdi.

Turan'ın, tekerlekli sandalyedeki engelliyi kapısının önündeki kaldırımda tıraş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşananları AA muhabirine anlatan berber Turan, "Ağabeyimiz, internet üzerinden biraz araştırma yapmış. Diğer berberlerin girişleri yüksek gelmiş, tıraş olmaya gidememiş. Bizim dükkanın önü düz olduğu için burayı tercih etmiş. Ondan sonra kendisini tıraş ettik. Bize mutlu olduğunu söyledi. Esnafımızın engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmasını isteriz." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.