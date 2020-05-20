Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. iş yerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 ve 21 Mayıs'ta gece 02.30, 22 Mayıs'ta 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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