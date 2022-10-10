İstanbul'da arsada cansız beden bulundu!

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi.

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