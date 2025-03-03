Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

        İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

        REKLAM

        Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

        Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

        Haftanın ilk iş gününde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

        Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

        İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar yükseldi.

        YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        3 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Savcı: Engin Polat'a en ağır ceza verilsin
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        ABD'de çoğunluk Trump'ın başkanlığından memnun değil
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        ODTÜ, THE'nın itibar sıralamasına giren tek Türk üniversitesi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Habertürk Anasayfa