İstanbul'da sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da o sürücülere ceza yağdı! - En son haberler

DHA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul'un 3 farklı noktasında saat 22.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Abart egzozlu otomobiller trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kadıköy'de kaldırım üzerinden ters istikamete kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü ise yakalanınca polis ekiplerinin alkol testine karşı çıkarak alkol metreye üflemedi. Bunun üzerine sürücü, polis merkezine götürülerek işlem yapıldı. Denetimler sırasında 17'si abartı egzoz, 8'i alkollü, 18 ehliyetsiz ve çeşitli suçlardan 153 sürücüye işlem yapılırken, 201 bin 580 Türk Lirası ceza kesildi. 21 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.