"KARAR ALDIK KISALTIYORUZ"

Kuba Camii Derneği Başkanı Ekrem Gökdemir, "Deprem korkusuyla kısaltmak istedik, kısaltıyoruz. Şu an 85-90 metreye yakın bir uzunluğu var 55 metreye düşüreceğiz. Minarelerimiz sağlam, herhangi bir şey yoktu. Yapılırken uzun olması daha şık olur diye öyle yapmıştık, o zaman deprem korkusu yoktu. Biz sadece yandaki okul ve komşularımızın evlerini düşünerek dernek olarak karar aldık kısaltıyoruz." dedi.