Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim’de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu.

UZUN ZAMAN HABER ALINAMADI

Lisha Yu’nun kendisi gibi Çin vatandaşı olan lokantacı erkek arkadaşı polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu’nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu’dan haber yoktu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Başvurunan ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen Çinli kadın Bilecik’te bir çiftlik evinde gömülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin olayla bağlantısı inceliniyor. Çiftlik evinde de genç kadının cesedinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.