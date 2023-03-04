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Haberler Sağlık

İstanbul'da 5 milyon liralık ilaç vurgunu

İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınması olayına ilişkin bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfası gözaltına alındı

Giriş: 04.03.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 5 milyon liralık ilaç vurgunu
İstanbul'da 5 milyon liralık ilaç vurgunu
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AA

İstanbul'da bir hastaneden kanser ilaçları çalınması olayına ilişkin bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfası gözaltına alındı.

İLAÇ YERİNE SU

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanserli hastalar için kullanılan ilaçların hırsızlık yöntemiyle alınarak, yerine su enjekte edildiğini tespit etti.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Bazı görevlilerin, maddi değeri 10 ila 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçları sırt çantalarında dışarı çıkarıp eczacı ve kuryeye, yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettiklerini belirleyen ekipler, bir medikal firması sahibi, 3 sağlık teknikeri ve bir eczacı kalfasını suçüstü yakaladı.

222 KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evi, araçları ve kullandıkları hastane bölümleri ile eczanedeki aramalarda, 4 bin 401 dolar, 30 avro, 20 pound, 70 bin 435 lira ile 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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