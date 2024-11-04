İstanbul'da 30 milyon lira değerinde kaçak lastik ve jant ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye soktukları lüks araçlara ait lastik ve jantları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 30 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasadışı yollarla ülkeye lüks otomobillere ait lastik ve jant soktuklarını ve bu parçaları el altından piyasaya sürmeye hazırlandıklarını belirledi.
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Ekipler Esenyurt ve Sultanbeyli'de şüphelilere ait olduğunu tespit ettikleri işyerleri ve depolara 30 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenledi.
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Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve lastik jantı ele geçirildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.