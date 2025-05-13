İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! 13 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs Salı günü İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta gelecek?" İşte 13 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...
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İstanbul’da 13 Mayıs Salı günü 24 ilçede 8 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde elektriklerin ne zaman kesileceğini ve elektriklerin geleceği saati açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kent sakinleri ile paylaştı. İşte detaylar...
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 13 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Bedaş 13 Mayıs Salı günü 24 ilçede elektrik kesintisinin yaşanacağını açıkladı. İşte kesinti yapılacak ilçeler.
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şişli
Zeytinburnu
Arnavutköy
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