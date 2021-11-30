İstanbul Valiliği yaşanan lodos fırtınası nedeniyle moto kuryelik dışında motosiklet ve elektrikli scooterların kullanımının bugün 18.00'a kadar yasaklandığını açıkladı.

Yasak sonrası Martı, BinBin ve HOP! gibi elekrikli scooter kiralama uygulamalarında kiralama hizmeti durdu.

Uygulamalarda valiliğin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında 18.00'a kadar hizmet verilmeyeceği kullanıcılara bildirildi.