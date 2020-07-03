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HaberlerGündemİstanbul cuma saati kaçta? 3 Temmuz 2020 İstanbul, Ankara İzmir il il cuma namaz saatleri! Diyanet namaz vakit

İstanbul cuma saati kaçta? 3 Temmuz 2020 İstanbul, Ankara İzmir il il cuma namaz saatleri! Diyanet namaz vakitleri

3 Temmuz İstanbul Cuma namazı saati öncesi camilerde koronavirüs tedbirleri öncelikli olarak hazırlıklara başladı. Cuma namazı ibadetini eda edecek müslüman vatandaşlar cuma İstanbul cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 3 Temmuz 2020 İstanbul cuma saati ve il il namaz vakitleri...

03.07.2020 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
istanbul cuma namazı saati

İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 3 TEMMUZ 2020 CUMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da cuma namazı bugün saat 13:13'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03 Temmuz 2020 Cuma03:3105:3013:1317:1320:4722:37
04 Temmuz 2020 Cumartesi03:3205:3013:1417:1320:4722:36
05 Temmuz 2020 Pazar03:3305:3113:1417:1320:4722:36
06 Temmuz 2020 Pazartesi03:3405:3213:1417:1320:4622:35
07 Temmuz 2020 Salı03:3505:3213:1417:1320:4622:34
08 Temmuz 2020 Çarşamba03:3605:3313:1417:1320:4622:34
09 Temmuz 2020 Perşembe03:3705:3413:1417:1320:4522:33

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR


Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

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