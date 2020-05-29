İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? Cuma namazı saat kaçta? soruları 2 buçuk ay sonra kılınacak Cuma namazı için gündemde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadet yapılamayan camiler, bugün ilk toplu ibadete ev sahipliği yapacak. Ancak şimdilik sadece İstanbul Valiliği'nin duyurduğu camilerde Cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı sırasında da cemaat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurallara uymak zorunda. İstanbul'da kılınacak Cuma namazı ile ilgili detaylar haberimizde.
İstanbul Valiliği'nin bugün Cuma namazı için açık olacağını açık olacağını açıkladığı İstanbul'daki camilerin ilçe ilçe listesi aşağıdaki bağlantıda yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfanın sonunda İstanbul'daki 39 ilçeyi görebilir. Kendi ilçenize tıklayarak da açık olacak camileri öğrenebilirsiniz...
İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
İSTANBUL CUMA SAATİ 29 MAYIS
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.07'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|29 Mayıs 2020 Cuma
|03:34
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|30 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:33
|05:28
|13:07
|17:05
|20:35
|22:21
|31 Mayıs 2020 Pazar
|03:32
|05:28
|13:07
|17:05
|20:36
|22:23
|01 Haziran 2020 Pazartesi
|03:31
|05:27
|13:07
|17:06
|20:37
|22:24
|02 Haziran 2020 Salı
|03:31
|05:27
|13:07
|17:06
|20:38
|22:25
|03 Haziran 2020 Çarşamba
|03:30
|05:26
|13:07
|17:06
|20:38
|22:26
|04 Haziran 2020 Perşembe
|03:29
|05:26
|13:07
|17:06
|20:39
|22:27
Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:
- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.
- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.
- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.
- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.
- Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.
- Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.
- Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.
- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
- Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.
- Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.
- Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.
- Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.
- Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.
- Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.
Heyetin görevleri:
- Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.
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