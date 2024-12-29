İstanbullu taksisini seçti! İBB uygulama tabanlı sarı taksi anketini hangi tasarım kazandı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğe çıkmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımı için beş seçenekten oluşan bir anket başlatmıştı. Sonuçlar açıklandı ve kazanan tasarım belli oldu. İşte, İBB yeni taksi anketinin kazananı...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama tabanlı taksi anketi sonuçları açıklandı. E seçeneği yüzde 30,63 alarak birinci geldi. İşte, İBB uygulama tabanlı taksi anketi sonuçları...
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
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İBB SARI TAKSİ ANKETİ SONUÇLARI
A şıkkı yüzde 7,66,
B şıkkı yüzde 14,06,
C şıkkı yüzde 23,29,
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D şıkkı yüzde 24,36,
E şıkkı yüzde 30,63 aldı.
Böylece kazanan E şıkkı oldu.