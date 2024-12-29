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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama tabanlı sarı taksi anketini hangisi kazandı, beş seçenekten hangisi birinci oldu?

        İstanbullu taksisini seçti! İBB uygulama tabanlı sarı taksi anketini hangi tasarım kazandı?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğe çıkmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımı için beş seçenekten oluşan bir anket başlatmıştı. Sonuçlar açıklandı ve kazanan tasarım belli oldu. İşte, İBB yeni taksi anketinin kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:43
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama tabanlı taksi anketi sonuçları açıklandı. E seçeneği yüzde 30,63 alarak birinci geldi. İşte, İBB uygulama tabanlı taksi anketi sonuçları...

        • 2

          UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

          - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

          - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

          - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

          - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

          - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

        • 3

          İBB SARI TAKSİ ANKETİ SONUÇLARI

          A şıkkı yüzde 7,66,

          B şıkkı yüzde 14,06,

          C şıkkı yüzde 23,29,

        • 4

          D şıkkı yüzde 24,36,

          E şıkkı yüzde 30,63 aldı.

          Böylece kazanan E şıkkı oldu.

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