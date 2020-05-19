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Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor.

Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.

İMAMOĞLU'NDAN 19 MAYIS MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, havai fişek gösterisi sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırtınalı denizler aşıldı, bin bir güçlükle baş edildi. Hepsi bağımsız ve özgür bir ülke içindi. Bu şehrin bu ülkenin insanları, pırıl pırıl gençleri açılan yolda yılmadan yorulmadan yürümeye devam edecekler. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.