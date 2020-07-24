Teknoloji perakendecisi olarak Türkiye’de yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Firma satın alınan ürünleri göndermeyerek yüzlerce kullanıcıyı mağdur etmişti.
İstanbul Bilişim’den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi. Ürünleri teslim edilmeyen müşteriler, firmadan paralarını geri istediler ancak alamadılar. Uzun süredir stok sıkıntısı yaşadığı bilinen firma konkordato ilan ettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntısına dikkat çekilen açıklamada, bazı kötü niyetli kişilerin sosyal medyada şirketin adına kötü propaganda yaptıklarına işaret edildi.
'KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER'
Açıklama şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Bilişim, 2002 senesinden bugüne, e-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı ile tüm Türkiye'yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ve ardından tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını ile dünya genelinde üretim, tedarik ve lojistik sıkıntısı yaşanmıştır. Bunun akabinde oluşan aksaklıkları fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ve çıkar amaçlı gruplar yüzünden sosyal medya da çıkan şirketimiz aleyhine propagandalar yüzünden şirketimiz çok zorlu bir sürece gelmiştir. Konuya vakıf olmayan, tek amacı firmadan değişik yollarla kazanç sağlamak veya karalama olan kişiler yüzünden müşterilerimiz gereksiz bir paniğe sevk edilmiştir. İcra gibi süreçler kanuni zamanından önce uygulayarak bankalar nezdinde hareket kabiliyetimizi yitirmemize neden olunmuştur. Şirketimiz bu sebeplerden dolayı gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir.
Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir."
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