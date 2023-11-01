İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Rekabet Kurumu'ndan iş birliği

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Enstitüsü kurucusu Prof. Dr. Leyla Keser Berber, yapılan iş birliği hakkında bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Leyla Keser Berber, "Bu iş birliği, akademik dünya ile sektör arasında köprü kurmayı hedefliyor. Rekabet Kurumu ile yaptığımız bu anlaşma, ülkemizdeki rekabet hukuku uygulamalarını güçlendirecek ve bu alanda uzmanlaşmış insan kaynağı yetiştirmemize katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda, teknoloji ve hukuk alanlarında güncel gelişmeleri takip etme ve bu alanda bilgi birikimimizi artırma fırsatı bulacağız." dedi.

Protokol kapsamında, taraflar akademik ve bilimsel destek sağlama, bilimsel yayın ve etkinliklerde ortak çalışma, mevzuat çalışmalarına destek, uygulama ve öğretiyi bir araya getirme, kaynakların karşılıklı kullanımı, personel eğitimi, kapasite gelişimi ve staj olanakları sağlama gibi konularda iş birliği yapmayı taahhüt ettiler.