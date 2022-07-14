İstanbul akılalmaz olay! Ezmeye çalıştı, ortalık karıştı

İstanbul'da otomobil sürücüsü tartıştığı yayayı ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip iş yerine daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü, daha sonra araçtan çıkarak ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Yaşananlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.
EZMEYE ÇALIŞIRKEN, İŞ YERİNE DALDI
Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü, bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
Sürücü Emre Can Arslan'ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
'DÜKKANDA O ESNADA 5 KİŞİ VARDI'
Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, "Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor. Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var" dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!