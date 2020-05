HABERTURK.COM

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu, Covid-19 salgını sürecinde çocukluk çağı aşılarına ara verilmeden devam edilmesi uyarısında bulundu.

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Melisa Menemencioğlu, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ancak hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunduğunu belirtti.

“AŞI OLUNMAZSA BULAŞICI HASTALIK RİSKİ ARTAR”

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve ilköğretim (1. ve 8. sınıflar) çağındaki 2,5 milyon çocuğa aşı uygulandığını belirten Dr. Menemencioğlu, şunları kaydetti: "Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi sebeplerle bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme eğilimi, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel görülme sıklığının artması, göçler, savaşlar gibi nedenlerle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Covid-19 döneminde aşıyla önlenebilen hastalıkların görülme olasılığının artma riski nedeniyle özellikle çocukluk çağı aşılarına ara vermeden mutlaka devam edilmelidir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir."

“UNICEF’E ŞİMDİYE KADAR 2310 DOZ KIZAMIK AŞISI BAĞIŞLADIK”

Dr. Menemencioğlu, aşıyla önlenebilen hastalıklar sebebiyle her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ve aşı karşıtlığı nedeniyle dünyanın birçok yerinde yok olmak üzere olan bazı çocuk hastalıklarının salgınlara ve binlerce insanın ölümüne yol açtığını söyleyerek, “Kızamık bu yıl 142.000 can aldı. Kongo’da 3 ayda 250.000 kişi kızamık oldu ve 5.000 kişi bu aşıyla önlenebilen kızamık hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılama oranı son 5 yılda yarı yarıya inen 200.000 nüfuslu Samoa Adasındaki salgında binlerce kişi kızamıktan etkilenirken tam 73 çocuk bu salgında öldü. Aşısız kaldığı için hayatını kaybeden her çocuğun acısı çok uzaktaki bir hekimin yüreğinde duyulur. En iyi bizler biliriz o hayatın tek doz ile kurtulabileceğini ve en derin biz yaşarız bu acıyı.” dedi.

Dr. Melisa Menemencioğlu, İSTAHED Aşı Çalışma Grubu'nun başlattığı kampanyaya ilişkin de şu bilgileri verdi: "Aşı sağlıktır, bilinciyle öncelikle kendinizin ve 'bebeklerinizin-çocuklarınızın' sağlığını güvence altına alın, aile sağlığı merkezinize uğrayın. Sonra sizi koruyan bu aşıya ulaşamayan tüm dünya çocukları için UNICEF'e aşı bağışlayın. Başkasının çocuğuna yapılan aşı sadece o çocuğu değil sizin çocuğunuzu da korur, bunu unutmayın. İSTAHED olarak bizler, bütün aşılarımızı aile sağlığı merkezlerimizde olduk ve aşıya ulaşamayan çocuklarımız için 2 bin 310 doz kızamık aşısını şimdiden UNICEF'e bağışladık."