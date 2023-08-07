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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'a meteor düştü iddiası

        İstanbul'a meteor düştü iddiası: Görüntüler heyecana yol açtı

        İstanbul'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi heyecana yol açtı. Meteor düştüğüne yönelik iddialara neden olan görüntüler, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 06:18
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        İstanbul'a meteor düştü iddiası
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        İstanbul'da saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        İHA'nın haberine göre; İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

        Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu öne sürdü.

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        #istanbul
        #meteor
        #haberler
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