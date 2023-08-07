İstanbul'a meteor düştü iddiası

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İstanbul'da saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi.

Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu öne sürdü.