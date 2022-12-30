AA

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 11 ayında 14 milyon 714 bin 474 yabancı turist ziyaret etti.

Bu kasımda 1 milyon 341 bin 948 yabancıyı ağırlayan İstanbul'a geçen yılın aynı ayında ise 997 bin 620 kişi geldi.

Buna göre kasımda kente gelen yabancı ziyaretçi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 ve 344 bin 348 kişi arttığı hesaplandı.

Kente kasımda 1 milyon 323 bin 271 kişi hava, 18 bin 677 kişi deniz yoluyla ulaştı. İstanbul'a hava yoluyla gelenler geçen yıla göre yüzde 33, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 261 artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'ndan 1410, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 363 bin 427, İstanbul Havalimanı'ndan 958 bin 434 kişi bu ayda İstanbul'a giriş yaptı.

Kente, Tuzla Limanı'ndan 1832, Karaköy Limanı'ndan 13 bin 239, Sarayburnu Limanı'ndan 1564, Zeytinburnu Limanı'ndan 1074, Ambarlı Limanı'ndan 187, Haydarpaşa Limanı'ndan 682, Pendik Limanı'ndan 83, Marmara Limanı'ndan ise 16 yabancı ziyaretçi geldi.

Kente gelenlerin yüzde 71,42'si İstanbul Havalimanı'nı kullanırken yüzde 27,08'i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti.

TURİST SAYISINDA RUSLAR İLK SIRADA

İstanbul'a kasımda gelen yabancı ziyaretçilerde 159 bin 335 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 83 bin 146 turistle Almanya, 79 bin 645 turistle İran, 61 bin 592 turistle Suudi Arabistan, 56 bin 188 turistle İsrail, 53 bin 692 turistle ABD, 45 bin 311 turistle İngiltere, 42 bin 81 turistle Fransa, 30 bin 399 turistle Özbekistan, 27 bin 299 turistle İtalya takip etti.

İstanbul'u kasımda ziyaret edenlerin yüzde 11,87'ini Ruslar, yüzde 6,20'sini Almanlar, yüzde 5,94'ünü İranlılar oluşturdu. Gelen turistlerin yüzde 4,59'u Suudi Arabistanlılar, yüzde 4,19'u İsrailliler, yüzde 4'ü ABD'liler ve yüzde 3,38'i ise İngilizler olarak sıralandı.

PAPUA YENİ GİNE'DEN 1 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kasımda İstanbul'a 194 ülkeden turist gelirken Papua Yeni Gine, Nauru, Bhutan'dan sadece birer, Kuzey Kore, Nauru ve Makao'da üçer kişi kenti ziyaret etti.

İstanbul'a, 2018'in kasımda ayında 1 milyon 14 bin 984, 2019'un aynı döneminde ise 1 milyon 88 bin 372 kişi geldi. Kasım 2020'de kente 408 bin 40 turistin geldiği belirlendi.