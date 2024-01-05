AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. İstanbul'da sıcaklıkların 5-8 derece düşerek karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentiği belirtildi. AKOM'dan ve Meteoroloji'den yapılan açıklamaların ardından "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?" soruları yanıt buldu. İşte, konuya dair detaylar...