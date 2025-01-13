İstanbul’da hissedilen sıcaklık kuzeyden esen rüzgarla 5°C’ye kadar düşüyor. Haftanın en soğuk günleri ilk 3 gün olacak. Perşembe gününden itibaren de hava açmaya başlarken yağışlı hava tüm batı bölgelerden ayrılmış olacak. Hafta sonuna uzanırken güneş yüzünü gösteriyor, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu genelinde yağışlar cuma olmadan kesiyor, hissedilen sıcaklıklar batıda 5°C’den 10°C’ye kadar tırmanacak.

İç Anadolu’da Ankara henüz doyurucu bir kar yağışı alamadı, merkezden uzak kuzeybatı kesimlerde bu gece ve yarın sabah biraz kar yağabilir. Bolu Dağı’nda ise 14 Ocak Salı sabahı, 15 Ocak ve 16 Ocak tarihlerinde kar bekliyoruz. İstanbul-Ankara yolunda olacak sürücülerin yarın sabahtan itibaren beklenen kar yağışlarına karşı, Bolu Dağı Geçidi ve çevresinde daha tedbirli seyretmesinde yarar var. Marmara’da ayrıca kayak merkezlerine bu hafta 3 gün kar yağacak görünüyor. Toplam kar miktarları 10 santimetre ile 40 santimetre arasında olacak. Büyük miktarlar sayılmaz ama yine de çorak tepeler beyazlayacak.

Bu haftayı batı ile doğu benzer soğuk havada geçiriyor. İstanbul ile Erzurum hissedilen sıcaklık koşulları olarak neredeyse aynı, bu durum esen rüzgarla ilgili. Marmara’da esintili ve ıslak havaya uygun kıyafetler seçip, sağlık takviyeleri yapmakta yarar olabilir. Anadolu’da ise 10 gündür süren sisli ve puslu havalar nihayet biraz karışıyor, temizleniyor.