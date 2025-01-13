İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İşte haftalık İstanbul hava durumu
Türkiye, hafta sonu itibarıyla Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile bugün 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. AKOM da İstanbul hava tahmin raporu yayımladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak. İstanbul'da kar yağışı bekleyenler ise ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağar mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Meteoroloji tahminleri ile 14-18 Ocak İstanbul hava durumu raporu…
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Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava yurda girdi. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 13 il için sarı alarm verdi. İstanbul, Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Öte yandan AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istenirken megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte, MGM tahminleri ile 14-18 Ocak 2025 İstanbul hava durumu raporu...
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AKOM: İZLANDA SOĞUKLARI ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporu yayınladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.
Raporda yer verilen açıklamada, "İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek" denildi. Ayrıca yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
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HİSSEDİLEN SICAKLIK 2 DERECE
AKOM tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Bugünkü sıcaklıklar 7°C civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık 2°C'ye kadar düştü.
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19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak'a kadar normallerin altında kalmasının beklendiği açıklandı.
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ÇATALCA, ARNAVUTKÖY VE SİLİVRİ’DE KAR YAĞIŞI
Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.
AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
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HAFTALIK İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
14 Ocak Salı: 4°C ila 7°C arasında, 5-15 kg/m² yağış.
15 Ocak Çarşamba: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
16 Ocak Perşembe: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
17 Ocak Cuma: 2°C ila 8°C arasında, 1-4 kg/m² yağış.
18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar da benzer şekilde soğuk hava ve düşük sıcaklıklarla geçecek.
Baraj doluluk oranı ve deniz suyu sıcaklığı:
• Baraj doluluk oranı %42,10 seviyesinde ve toplam 366 milyon m³ su bulunuyor.
• Deniz suyu sıcaklığı ise 11°C olarak ölçüldü.
Günlük Hava Durumu:
• Sabah sıcaklık: 5°C, hissedilen: 3°C
• Öğle sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
• Akşam sıcaklık: 7°C, hissedilen: 5°C
• Gece sıcaklık: 5°C, hissedilen: 2°C
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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Türkiye soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına girerken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yeni hafta için hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Öztel, megakent için kar tahminlerini de açıkladı.
İşte Hüseyin Öztel'in değerlendirmesi;
''Bugün Türkiye’de yağışlar Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında devam ediyor. Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu’da yağışsız günler sürüyor. Doğu bölgelerde sonraki kar yağışları 16 Ocak Perşembe günü, batı bölgelerde ise gelecek 72 saat yağışlı geçecek görünüyor.
Edirne, Kırklareli ve İstanbul’un batısında Çorlu-Çerkezköy çevresinde bugün kar yağacak, fakat bu kar İstanbul’un Avrupa yakasına pek sokulamayacak. İstanbul’da yağışların yüzde 90’ı yağmur, akşam saatlerinde yüzde 10’u da karla karışık yağmur halinde bekleniyor. Arnavutköy-Çerkezköy arasındaki alana bu gece biraz kar ve karla karışık yağmur düşebilir.
İstanbul’da şehir genelinde örtü yapabilecek bir kar yağışı, şehre en son 2022 yılında düşmüştü. Bu kışın yarısına yaklaşırken İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi kıyı merkezlerde henüz kar tahmini bulunmuyor.
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İstanbul’da hissedilen sıcaklık kuzeyden esen rüzgarla 5°C’ye kadar düşüyor. Haftanın en soğuk günleri ilk 3 gün olacak. Perşembe gününden itibaren de hava açmaya başlarken yağışlı hava tüm batı bölgelerden ayrılmış olacak. Hafta sonuna uzanırken güneş yüzünü gösteriyor, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu genelinde yağışlar cuma olmadan kesiyor, hissedilen sıcaklıklar batıda 5°C’den 10°C’ye kadar tırmanacak.
İç Anadolu’da Ankara henüz doyurucu bir kar yağışı alamadı, merkezden uzak kuzeybatı kesimlerde bu gece ve yarın sabah biraz kar yağabilir. Bolu Dağı’nda ise 14 Ocak Salı sabahı, 15 Ocak ve 16 Ocak tarihlerinde kar bekliyoruz. İstanbul-Ankara yolunda olacak sürücülerin yarın sabahtan itibaren beklenen kar yağışlarına karşı, Bolu Dağı Geçidi ve çevresinde daha tedbirli seyretmesinde yarar var. Marmara’da ayrıca kayak merkezlerine bu hafta 3 gün kar yağacak görünüyor. Toplam kar miktarları 10 santimetre ile 40 santimetre arasında olacak. Büyük miktarlar sayılmaz ama yine de çorak tepeler beyazlayacak.
Bu haftayı batı ile doğu benzer soğuk havada geçiriyor. İstanbul ile Erzurum hissedilen sıcaklık koşulları olarak neredeyse aynı, bu durum esen rüzgarla ilgili. Marmara’da esintili ve ıslak havaya uygun kıyafetler seçip, sağlık takviyeleri yapmakta yarar olabilir. Anadolu’da ise 10 gündür süren sisli ve puslu havalar nihayet biraz karışıyor, temizleniyor.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Mersin, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir, Uşak, Bolu ve Düzce çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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14 OCAK SALI HAVA DURUMU RAPORU
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15 OCAK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU
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16 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU
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17 OCAK CUMA HAVA DURUMU RAPORU
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18 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
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