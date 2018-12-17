Türkiye'de işsiz sayısı 2018 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Artan 330 bin işsizin 160 bini yani yaklaşık yarısı daralan inşaat sektöründen geldi. Geri kalan 62 bin hizmetler, 56 bini tarım ve 40 bini ise işsiz kalanlar sanayi çalışanlarından oluştu. Yeni işsizlerin 282 bin erkeklerden oluşurken bunun nedeni de inşaat sektörü oldu. İnşaatta çalışanlarını ağırlıklı olarak erkeklerden oluşması nedeniyle bu sektörden işten atılan 160 bin kişinin 154 binini erkekler oluşturdu.

LİSE ALTI EĞİTİMLİLERİ VURDU

15-24 yaş aralığındaki genç işsizlerin sayısı ise geçen yıla göre 110 bin arttı ve genç işsizlik oranı yüzde 21.6'ya tırmandı. Genç işsizlerin sayısı 1 milyon 167 bin oldu. Ağustosta ekonomide kurun yükselmesiyle kendini gösteren dalgalanma inşaat sektöründe etkili olunca işsiz kalanların 230 bini lise ve altı eğitime sahip olanlar oldu. Lise altı eğitimlilerin işgücüne katılma tutarı da 16 milyon 880 binden 16 milyon 877 bine indi. Üniversite mezunlarının ise işgücüne katılım miktarını 493 bin yeni istihdam edilen üniversiteli sayısı 441 bin arttı. Yine de 52 bin üniversite mezunu işsiz kalmaktan kurtulamadı. Ancak diğerlerine göre ekonomik dalgalanma eğitimlileri fazla etkilemedi.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DE DÜŞTÜ

Diğer önemli bir veri de istihdam edilenlerin sayısının geçen yıl eylül ayına göre 266 bin artmış olmasına rağmen önceki aya göre 255 bin azalarak 29 milyon 63 bine inmesi ve bunun da sektörlere yayılması dikkat çekti. Örneğin son ay işsiz kalanların 66 bini inşaattan 87 bini toptan ticaretten ve 16 bini ise imalat sanayiinden olurken okulların açılması nedeniyle eğitimden istihdamın 138 bin artmış olması dikkat çekti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %13,5 olarak tahmin edildi.

493 bin üniversite mezunu işgücüne katıldı İşgücü) 2017/Eylül 2017/Eylül Fark (Bin kişi) Okur-yazar olmayanlar 1,120 1,083 -37 Lise altı eğitimliler 16,880 16,877 -3 Lise 3,286 3,339 53 Mesleki veya teknik lise 3,476 3,568 92 Yüksek-öğretim 7,453 7,946 493

225 bin lise altı eğitimli istihdamdan çıktı İstihdam edilenler 2017/Eylül 2017/Eylül Fark (Bin kişi Okur-yazar olmayanlar 1,062 1,017 -45 Lise altı eğitimliler 15,380 15,155 -225 Lise 2,888 2,917 29 Mesleki veya teknik lise 3,053 3,119 66 Yüksek-öğretim 6,415 6,856 441

İşsiz kalanların 230 bini lise altı eğitimli 2017/Eylül 2017/Eylül Okur-yazar olmayanlar 58 66 8 Lise altı eğitimliler 1,500 1,722 222 Lise 398 422 24 Mesleki veya teknik lise 424 449 25 Yüksek-öğretim 1,038 1,090 52

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 748 BİNE ÇIKTI