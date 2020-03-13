İşsizlik Fonu'nda kan kaybı devam ediyor

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre, işsizlik maaşı alanların sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 84 bin kişi azalarak 593 bin kişi olarak gerçekleşti. Ocak ayında işsizlik maaşı alanların sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 43 bin kişi azalarak 610 bin kişi oldu. Bu gerilemeye rağmen, 2020’de işsizlik maaşı alanların sayısı 2018’in aynı aylarının yaklaşık yüzde 40 üzerinde oldu.
İşsizlik maaşı alanların sayısındaki azalmaya karşın, işsizlik maaşı ödemeleri ocakta 66 milyon, şubat ayında da 25 milyon lira daha fazla oldu. İki aylık dönemde toplam 1 milyar 411 milyon liralık işsizlik maaşı ödendi. Geçen yılın aynı döneminde ödeme tutarı 1 milyar 320 milyon lira seviyesinde yer aldı.
|İşsizlik maaşı ödemeleri (Bin TL)
|2019 yılı
|2020 yılı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Ocak
|653.925
|646.063
|610.287
|712.457
|Şubat
|676.725
|673.334
|592.810
|698.441
KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ŞUBATTA YARIYA İNDİ
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, haftalık çalışma süresini geçici olarak azaltmak veya tamamen durdurmak zorunda kalan işletmelerdeki işçiler için kısa çalışma ödeneği veriliyor. Geçen yıl şubat ayında 36 bin 139 olan kısa çalışma ödeneği alanların sayısı bu yılın aynı ayında 17 bin 962 kişiye geriledi. Ocakta ödenek alanların sayısı ise 26 bin 562’den 24 bin 847 kişiye gerilemişti. Kısa çalışma ödeneği kapsamında fondan iki aylık dönemde toplam 35.3 milyon lira ödeme yapıldı.
|Kısa çalışma ödemeleri (Bin TL)
|2019 yılı
|2020 yılı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Ocak
|26.562
|18.800
|24.847
|23.210
|Şubat
|36.139
|24.598
|17.862
|12.096
İşverenin konkordato ilan etmesi veya iflası gibi nedenlerle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin 3 aya kadar ödenmemiş ücretleri, ücret garanti fonundan karşılanıyor. Geçen yıl şubat ayında 5 bin 487 olan ücret garanti fonundan ödeme yapılanların sayısı bu yılın aynı ayında bin 430 kişiye düştü. Ocak ayında ise sayı 7 bin 394’ten 2 bin 996’ya gerilemişti.
Ücret garanti fonundan yapılan ödeme tutarı ise şubat ayında 17.7 milyondan 5.7 milyon liraya, ocak ayında da 26 milyondan 13.8 milyon liraya geriledi.
|Ücret Garanti Fonu ödemeleri
|2019 yılı
|2020 yılı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Kişi sayısı
|Ödeme tutarı
|Ocak
|7.394
|26.011
|2.996
|13.795
|Şubat
|5.487
|17.740
|1.430
|5.702
GELİR VE GİDERLER BAŞABAŞ
İşsizlik Sigortası Fonu’nda geçen yılın nisan ayından itibaren bazı aylarda giderler, gelirleri aştı. Bu eğilim ocak ayında da devam etti. Şubat ayında ise kısmen iyileşme yaşandı.
Şubatta 3.3 milyar liralık gelire karşılık 2.9 milyar liralık harcama gerçekleşti. İki aylık dönemde ise 6 milyar 711 milyon liralık gelire karşılık 6 milyar 656 milyon liralık harcama yapıldı.
Asgari ücret desteği ödemeleri daha önce hazineden karşılanırken, geçen yıldan beri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu nedenle fondan işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri 2018 yılında 10.7 milyar lira iken, 2019’da 16.1 milyar liraya çıkmıştı.
Artış eğilimi bu yıl da devam ediyor. Fondan işverene teşvik ve destek ödemesi olarak şubat ayında 1.4 milyar lira, ocak-şubat döneminde de 3.7 milyar lira aktarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!