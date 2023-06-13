İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

İsrailli Komutan Tzibolsky, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Komutanlığına bağlı güçler ile İsrail kara kuvvetlerinin iki hafta süren "Ezici Yumruk" adlı tatbikatına işaret ederek, "Geçen iki hafta içinde kuzey sınırlarında savaş simülasyonu yapan bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikat kapsamında gerçek bir savaş durumunda karşılaşabileceğimiz her türlü tehdidi simüle ediyoruz." dedi.

Her duruma hazır olduklarını dile getiren Tzibolsky, "Biz hazırız, hazırlığımız topyekun bir savaşa ve bu temelde eğitim yapıyoruz. Özellikle kuzey sınırında bir şey olursa diye hazırlık yapıyoruz. Bir sonraki savaşın büyük olasılıkla çok cepheli olacağını biliyoruz ve savaşı kazanmak için birden çok cephede ve tüm senaryolarda savaşmaya hazırız. Hizbullah bizi sınarsa şaşıracaktır. " ifadelerini kullandı.