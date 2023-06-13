İsrailli komutan: Çok cepheli savaşa hazırlanıyoruz

İsrail'in hedefi Hizbullah'ın füze rampaları
Hizbullah ile bir savaş durumunda İsrail'in odak noktasının füze rampaları olacağını belirten Tzibolsky, "Tel Aviv'e roket atılmasına izin vermeyeceğiz, buna izin vermeyeceğiz" dedi.
Ülkesinin Hizbullah'ın hassas füzelerinin varlığına ilişkin sahip olduğu bilgiler hakkında konuşmaktan kaçınan İsrailli komutan, "Hizbullah'ın veya herhangi bir başka tarafın bize yöneltebileceği her türlü tehdide karşı koyabiliriz" dedi. Tzibolsky, ayrıca ABD ordusunun ülkesiyle işbirliğinden söz ederken, "İsrail kendini koruyor, savaşlarını veriyor ve sınırlarını koruyor. ABD güçleri, iki ordu arasındaki işbirliği ve anlaşmaların bir parçası olarak (yanımızda) mevcut." ifadelerini kullandı.