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        Haberler Dünya İsrailli bakandan Ahmed Şara'ya suikast çağrısı | Dış Haberler

        İsrailli bakandan Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

        İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin güneyindeki çatışmaların ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:14
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        İsrailli bakandan Şara'ya suikast çağrısı
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        İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye'nin güneyinde yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

        Chikli, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'a benziyorsa, Hamas gibi konuşuyorsa ve Hamas gibi davranıyorsa, o Hamas'tır." ifadelerini kullanarak Suriye yönetimi ile Hamas'ı özdeşleştirdi.

        Suriye yönetimini "halifelik" olarak tanımlayan Chikli, "Ahmed Şara'nın meşru bir lider olduğunu düşünen herkes çok yanılıyor. Hemen ortadan kaldırılması gerekiyor." iddiasında bulunarak Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast çağrısı yaptı.

        Süveyda olayları

        Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

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        Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

        Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

        Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

        Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

        Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

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