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        Haberler Kültür-Sanat Ünlü yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

        Türk edebiyatının usta kalemi Pınar Kür hayatını kaybetti. Pınar Kür'ün vefat haberini Yekta Kopan sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:09
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        Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti
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        Asılacak Kadın, Bir Cinayet Romanı ve daha pek çok kitabın usta yazarı Pınar Kür 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Yekta Kopan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

        PINAR KÜR HAKKINDA...

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olan yazar, 15 Nisan 1943'te Bursa'da dünyaya geldi.

        Liseyi Robert Kolejinde okuduktan sonra lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan yazar, doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda verdi.

        Ankara'da 1971-1973 yıllarında Devlet Tiyatrolarında dramaturg olarak çalışan Kür, yazar oyuncu olarak tiyatroyla uğraştı, ardından hikaye yazdı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlanan yazarın, Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergisinde yazı ve öyküleri yer aldı.

        Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı olarak başlayan Kür, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

        Pınar Kür, 1979'da yayımlanan "Yarın Yarın" adlı romanıyla dikkati çekti. Edebiyatta güçlü kadın temalarıyla tanınan yazar, "Akışı Olmayan Sular" eseriyle 1984'te "Sait Faik Hikaye Armağanı"na değer görüldü.

        Ankara Öykü Günleri kapsamında 2013'te "Onur Ödülü"ne layık görülen Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfında bulunuyor.

        Yazar Kür'ün, oyuncu Can Kolukısa ile evliliğinden Emrah Kolukısa dünyaya geldi.

        Pınar Kür'ün eserlerinden bazıları ve çevirileri şunlar:

        "Eserleri 'Yarın Yarın', 'Küçük Oyuncu', 'Asılacak Kadın', 'Bitmeyen Aşk', 'Bir Cinayet Romanı', 'Sonuncu Sonbahar', 'Cinayet Fakültesi', 'Sadık Bey', 'Bir Deli Ağaç', 'Hayalet Hikayeleri', 'Aşkın Sonu Cinayettir', çevirileri 'Theo'ya Mektuplar', 'Vişnenin Cinsiyeti', 'Bağla Şu İşi', 'Aç Sınıfın Laneti', 'Ademden Önce', 'Tutku', 'Yabancı Kucak', 'Geniş Geniş Bir Deniz', 'Dalda Duran Kuşlar', 'Günaydın Geceyarısı', 'Karanlıkta Yolculuk', 'Dörtlü', 'Karanlıkta Kahkaha', 'Şaklaban', 'Ailenin Laneti', 'Yunus İnsanlar', 'Doğmamış Çocuğa Mektup', 'Durulmayan Bir Kafa"

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        #pınar kür
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