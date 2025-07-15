Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı: Bonservisi belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunma hattı için rotasını Hollanda’ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Ajax’la temasa geçti.

Hollanda ekibinin ise oyuncunun bonservisi için yaklaşık 6 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Ahmetcan Kaplan cephesi ise yıllık 2,5 milyon Euro maaş beklentisini iletti. Ancak Galatasaray yönetimi bu noktada dikkatli bir duruş sergiliyor.

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Sarı-kırmızılılar, mevcut kadroda takımın en istikrarlı stoperlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı’ya ödenen maaşın üzerine çıkmak istemiyor.